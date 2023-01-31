بوقرة يُعلن وجهته بعد الشان ويكشف موعد تدريبه المُنتخب الأول !

أعلن الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، أنه سيعود لتدريب الفرق بعد نهاية مُغامرته مع المنتخب الوطني للاعبين المحليين عقب الشان.

حيث قال الماجيك عقب مواجهة النيجر في الندوة الصحفية:”تدريب المُنتخب الأول ليس من أهدافي حاليا”.

كما واصل:”هناك مُدرب رائع يقود الخضر حاليا وهو بلماضي..أتمنى أن يقودنا لبلوغ مونديال 2026″.

“الشيئ الرسمي بالنسبة لي هو أنني لن أقود المُنتخب الأول في الـ4 أو الـ5 سنوات القادمة على الأقل”.

وختم:”بكل صراحة، لازالت بصدد التعلم أكثر، ومن المُمكن جدا أن أعود لتدريب الفرق بعد الشان من أجل العمل يوميا”.