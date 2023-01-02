بوقرة يُكرم الراحل بن حمودة بطريقته الخاصة !

كرم الناخب الوطني للمُنتخب المحلي، مجيد بوقرة، اللاعب الدولي الراحل، بلال بن حمودة بطريقته الخاصة.

حيث وخلال إعلان “الماجيك” عن القائمة الرسمية للمُنتخب المحلي أمسية اليوم الإثنين على قناة “كنال ألجيري” ذكر إسم، بن حمودة، في نهاية القائمة.

كما قال، بوقرة:”بن حمودة الله يرحمو لايزال في ذاكرتنا دائما، ولا يزال ضمن مجموعتنا”.

وكان فقيد الكرة الجزائرية دائم التواجد في قائمة بوقرة قبل أن يُفارق الحياة في حادث مرور أليم.