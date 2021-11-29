بوقرة يُنشط ندوة صحفية رفقة مبولحي صبيحة الثلاثاء
بقلم حواز عبد النور
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين أن الناخب الوطني “مجيد بوقرة” سيُنشط ندوة صحفية قبل مباراة السودان.
الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد أن “الماجيك” سيعقد ندوة صحفية صبيحة الثلاثاء.
كما سيُرافق “بوقرة” خلال ذات الندوة الصحفية القائد الأول للمُنتخب الوطني الجزائري خلال كأس العرب “رايس وهاب مبولحي”.
وستنطلق الندوة الصحفية لبوقي والرايس بداية من الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الجزائر وتنتهي على العاشرة.
🎙 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩 𝘔𝘢𝘥𝘫𝘪𝘥 𝘉𝘰𝘶𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢
⌚️ 9:30 📍 𝘋𝘰𝘩𝘢 𝘘𝘢𝘵𝘢𝘳
🏆 𝘍𝘐𝘍𝘈 𝘈𝘳𝘢𝘣 𝘊𝘶𝘱 𝘘𝘢𝘵𝘢𝘳 2021#LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs #FIFAArabCup pic.twitter.com/B2g2VgPAHf
— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) November 29, 2021
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