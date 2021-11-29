بوقرة يُنشط ندوة صحفية رفقة مبولحي صبيحة الثلاثاء

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين أن الناخب الوطني “مجيد بوقرة” سيُنشط ندوة صحفية قبل مباراة السودان.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد أن “الماجيك” سيعقد ندوة صحفية صبيحة الثلاثاء.

كما سيُرافق “بوقرة” خلال ذات الندوة الصحفية القائد الأول للمُنتخب الوطني الجزائري خلال كأس العرب “رايس وهاب مبولحي”.

وستنطلق الندوة الصحفية لبوقي والرايس بداية من الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الجزائر وتنتهي على العاشرة.