بوقرة يُهاجم طبيب اتحاد العاصمة

هاجم اليوم الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، طبيب اتحاد العاصمة، محمد ناصري، عقب تصريحاته أول أمس الأربعاء.

حيث قال، الماجيك، في ندوة صحفية:”لا أعلم لماذا لا أجد شخصا محترفا يقوم بعمله بطريقة مثالية، ولا يُلقي باللوم على الآخرين.. دائما الفاشلون من يقومون بذلك”.

كما أضاف:”الجميع يعرف أنني لا اتنصل من المسؤولية أبدا، ومهما حدث”.

قبل أن يختم:”أؤكد أننا في الوقت الحالي لا نركز على العمل البدني، بل على التحضير الفني والتكتيكي فقط”.

“الجميع يعلم أن اللاعبين يعانون من كثرة الإصابات والإرهاق، خلال شهري ديسمبر وجانفي”.

وكان، طبيب اتحاد العاصمة قد اتهم تربصات المنتخب المحلي المُتكررة بالتسبب في الاجهاد البدني للاعبين.