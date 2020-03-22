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بوقرة يُوجّه رسالة للشعب الجزائري: “إلزموا بيوتكم وأكثروا من الدعاء”

الرياضة
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بوقرة يُوجّه رسالة للشعب الجزائري: “إلزموا بيوتكم وأكثروا من الدعاء”
بقلم أمير بهلول

وجّه القائد الأسبق للمنتخب الوطني “مجيد بوقرة” رسالة للشعب الجزائري، طالبا إياه بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقال “بوقي” في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفاف: “سلام عليكم.. أوجه رسالة مهمة لكل الجزائريين”.

وأضاف: “الحل الوحيد لإيقاف تفشي فيروس كورونا هو البقاء في المنزل وهذا أمر مهم وأخرجوا للضرورة”.

وتابع: “احموا المسنين أكثر وأكثر، اذا بقينا في منازلنا فإن سنوقف تفشي الفيروس، علينا الإكثار من الدعاء لأنه كل شيء بالمكتوب”.

وختم كلامه: “لو سمحتم إبقوا في منازلكم لو سمحتم إبقوا في منازلكم”.

رسالة القائد السابق المنتخب الوطني مجيد بوقرة للوقاية من فيروس كورونا

#وعينا_يحمينارسالة القائد السابق المنتخب الوطني مجيد بوقرة للوقاية من فيروس كورونا

Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Dimanche 22 mars 2020


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