بوقرة: 80 بالمائة من تشكيلة المنتخب في رأسي لكن لا شيء محسوم

كشف الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، أمس الخميس، عن الاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب المحلي تحضيرا للشان.

وصرح بوقرة لقناة الفاف عبراليوتوب:”80 بالمائة من تشكيلة المنتخب في رأسي، لكن هذا لايعني أنها محسومة، وقلت للاعبين أن مستواهم مع المنتخب وأنديتهم مهم جدا للتواجد أساسيا”.

وأضاف بوقرة:”بالعمل نتطور، وأتمنى أن نكون مستعدين لقادم الاستحقاقات، جميع اللاعبين عليهم بالمنافسة لنيل مكانة أساسية”.

وتابع بوقرة:”لدينا لاعبون ذوي مؤهلات جيدة، جميعهم يستطيع المشاركة أساسيا، وسنواصل العمل على الجانب التكتيكي”.

وأوضح الناخب بوقرة:”شهر نوفمبر سنواجه سوريا والكويت، بالإمارات بسبب تواجد العديد من المنتخبات التي تحضر للمونديال وكأس العرب والخليج”.