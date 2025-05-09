بوقرة: “أشكر اللاعبين والجمهور الجزائري على مساندتنا لتحقيق التأهل”

عبّر مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة عن سعادته الكبيرة بتحقيق التأهل إلى “شان 2025″، عقب الفوز بثلاثية نظيفة أمام غامبيا.

وقال مجيد بوقرة، عقب المباراة، في تصريح للتلفزيون العمومي: “المباراة كانت صعبة جدا، وكنا ننتظر أن تلعب غامبيا بحذر، عرفنا كيف نجد الحلول في الشوط الثاني، أشكر اللاعبين كثيرا والجمهور الجزائري في عنابة”.

وأضاف بوقرة: “بالنسبة لنا كطاقم فني، أعتبر المباراة تحضيرا جيدا لكأس العرب، لكننا سنركز على الشان”.

وكان بوقرة على رأس مهندسي التأهل إلى العرس القاري الذي سيجري في كينيا وتنزانيا وأوغند. على أمل التتويج بالكأس الإفريقية إلى الجزائر.