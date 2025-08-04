بوقرة: “الفوز أمام أوغندا أصبح من الماضي وعلينا إثبات أنفسنا مستقبلا”

عبّر مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة عن رضاه عقب الفوز المستحق على منتخب أوغندا بثلاثية نظيفة. مؤكدًا في الوقت نفسه أن الطريق لا يزال طويلاً في منافسة كأس إفريقيا للمحليين (شان).

وقال بوقرة خلال الندوة الصحفية التي جرت عقب فوز المنتخب المحلي على أوغندا بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار “الخضر” في بطولة “الشان: “المباراة أصبحت من الماضي، في كرة القدم عليك أن تثبت نفسك مرة أخرى في كل لقاء”.

وأضاف بوقرة: “أمامنا ثلاث مباريات صعبة للغاية، وعلينا ألّا نغترّ بهذه النتيجة. المباراة السابقة أصبحت خلفنا، والهدف الآن هو التركيز على المباراة القادمة”.

وعن حظوظ الخُضر في التتويج، قال بوقرة: “نحن لسنا مرشحين، وسنواصل العمل خطوة بخطوة. تركيزنا الآن منصبّ على المواجهة المقبلة فقط”.

تصريحات بوقرة تعكس فلسفة الانضباط والواقعية التي يعتمدها الطاقم الفني، في سعيه لقيادة المنتخب نحو مشاركة مشرفة في هذه البطولة القارية.