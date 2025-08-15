بوقرة: “اللاعب المحلي الإفريقي يفتقد النجاعة التهديفية” 

أبدى مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، استياءه من أداء لاعبيه بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب غينيا، في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”.

وأوضح بوقرة، خلال الندوة الصحفية عقب اللقاء، أن المنتخب الوطني كان قادرًا على حسم المواجهة خلال الدقائق الأولى من المباراة. لكنه اصطدم بغياب الفعالية أمام المرمى.

وأشار بوقرة، إلى أن اللاعبين لم يكونوا في الجاهزية الكاملة لخوض منافسة بهذا المستوى. مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، من بينها نقص التحضير وصعوبة أرضية الميدان.

وأكد الناخب الوطني أن اللاعب المحلي الإفريقي بحاجة إلى تطوير النجاعة الهجومية من أجل تحقيق نتائج أفضل في مثل هذه البطولات. خاصة أمام منتخبات قوية ومنظمة مثل غينيا.

ورغم التعادل، أبدى المدرب تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة. مؤكدًا أن العمل سيتواصل لتدارك النقائص وتحسين المردود العام للمنتخب في قادم المباريات.