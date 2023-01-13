بوقرة يدافع بقوة عن لاعبيه: “هذا ما نحتاجه”

دافع مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة بقوة عن لاعبيه الذين تلقوا بعض الانتقادات رغم الفوز على منتخب ليبيا بهدف مقابل صفر في افتتاحية الشان.

وقال بوقرة دفاعا عن لاعبيه خلال الندوة الصحفية “لو نكمل هكذا سنواصل التألق في منافسة الشان، اللاعبون يكافحون في التدريبات و ويعملون بجد”.

وأضاف بوقرة “صحيح أني لست مقتنع تماما بمستوى اللاعبين، ولست قلقا بسبب سؤالك، المفيد هو البقاء ايجابيين فقط، أؤكد من جانبي أن اللاعبون قدّموا ما عليهم، و أعد بأننا سنتطور بشكل أكبر لهذا وجب علي أن أدافع على اللاعب المحلي”

كما اضاف بوقرة “آنا لست هنا من اجل إحراجك والرد على سؤالك بطريقة غير جيدة، إنما فقط من أجل الشرح و الدفاع عن اللاعبين بحكم مسؤوليتي اتجاههم”.

وختم “سأبقى أدافع عن اللاعب المحلي، و يجب دفعه للتطور بشكل اكبر، على الجميع احترام لاعبينا، أؤكد أنهم منضبطون ومحترفون،ويقومون بعمل كبير في التدريبات”.