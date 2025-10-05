بوقرة يستدعي بن شاعة للمباراتين الوديتين أمام فلسطين

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن تلقي لاعبها رضا بن شاعة استدعاءً رسمي للالتحاق بتربص المنتخب الوطني الرديف، وذلك تحسباً لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخب فلسطين.

ويأتي هذا الاستدعاء تتويجاً للأداء المميز الذي يقدمه بن شاعة مع “الكناري” منذ انطلاق الموسم الجاري، إذ أثبت قدراته الكبيرة وانضباطه داخل الميدان وخارجه.

وبهذه المناسبة، تتمنت إدارة شبيبة القبائل التوفيق للاعب الدولي رضا بن شاعة، آملةً أن يواصل تألقه ويشرّف ألوان النادي والجزائر في هذا الاستحقاق الودي.ذ