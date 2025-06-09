بوقرة يكشف التشكيلة الأساسية للمنتخب المحلي تحسباً لمواجهة رواندا

كشف مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المواجهة الودية أمام رواندا.

ومنح المدرب مجيد بوقرة، شارة القيادة للاعب عبد الرؤوف بن غيث لقيادة رفقائه فوق المستطيل الأخضر بملعب “مصطفى تشاكر” الذي يعود لاحتضان مباريات “محاربي الصحراء”.

وعرفت التشكيلة اعتماد “الماجيك” على عدد من اللاعبين من أصحاب الخبرة في الساحة الإفريقية، إلى جانب لاعبين جدد على غرار بركان الذي سيقود القاطرة الأمامية.

وسيعود أشباب بوقرة إلى أجواء المنافسة بصدام ودي أمام منتخب رواندا الأول الذي يقوده المدرب الجزائري عادل عمروش.