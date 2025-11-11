بوقرة يستنجد بـ فيكتور لكحل تحسبًا لوديتي مصر

أعلن نادي القادسية الكويتي، اليوم الثلاثاء، تلقيه مراسلة رسمية من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تفيد باستدعاء لاعب الفريق، فيكتور لكحل.

وذلك من أجل تمثيل المنتخب الوطني أ’، خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 10 إلى 20 نوفمبر، وتتخلله مواجهتين وديتين أمام مصر، تحسبا لكأس العرب فيفا 2025.

وجاء في البيان أن اللاعب سيلتحق بتربص “الخضر” غدا الأربعاء 12 نوفمبر، على أن يعود إلى ناديه القادسية بعد نهاية التزاماته الدولية يوم 18 نوفمبر.