بوقرة يسرّح بوراس من تربص المنتخب المحلي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المدرب الوطني للمحليين، مجيد بوقرّة، قرر اليوم الثلاثاء تسريح اللاعب أكرم بوراس، من تربص المنتخب الوطني. وذلك لعدم تعافيه التام من الإصابة التي يعاني منها.

وجاء هذا القرار بهدف تمكين متوسط الميدان من مواصلة فترة النقاهة واستكمال العلاج رفقة ناديه في أفضل الظروف. تحضيرًا لعودته التدريجية إلى المنافسة الرسمية.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين يواصل تحضيراته الجدية استعدادا لمواجهة منتخب السودان في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024. وسط طموحات كبيرة للذهاب بعيدًا في المنافسة.