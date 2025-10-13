بوقرة يعلن عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الرديف في مواجهة فلسطين

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الجزائري الرديف بالمنتخب الفلسطيني، مساء اليوم بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وضمّت التشكيلة الأساسية كلًا من: مروان حديد، عبد القادر عابدة، زكرياء دراوي. يسري بوزوك، عبد الرؤوف بن غيث، رامي قلي، إلياس شتي. حسين دهيري، عبد الرحمن مزيان (قائد)، رضا بن شاعة، ومحمد عزي.

ويسعى بوقرة إلى اختبار جاهزية عناصره ومنح الفرصة لعدد من الأسماء الجديدة تحسبًا للاستحقاقات المقبلة. في مباراة ينتظر أن تشهد ندية كبيرة بين المنتخبين.