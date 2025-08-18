بوقرة: “ينتظرنا تحدٍّ أكبر وربع النهائي سيكون الأصعب”

شدّد مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني المحلي، على أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين (شان) لا يعني نهاية الطريق، بل بداية مرحلة أصعب، تتطلب تركيزا وجهدا أكبر من أجل بلوغ الأدوار المتقدمة.

وقال بوقرة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: “تشكيل فريق محلي ليس بالأمر السهل. إنه ليس سهلاً لأن هناك الكثير من التغييرات في كل فريق، خاصة خلال هذه الفترة. مع العلم أننا لم نحظَ سوى بخمس عشرة حصة تدريبية، في حين أن التحضير يستغرق عادة ستة أسابيع حتى يكون اللاعب جاهزاً بدنياً ومستعداً لخوض المنافسة”.

وأضاف بوقرة: “نهنئ جميع الفرق وجميع اللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم في هذه الفترة الصعبة. أهنئ لاعبي فريقي. العمل مستمر إن شاء الله لأننا لم نحقق شيئاً بعد”.

وأكد بوقرة أن ربع النهائي سيكون اختبارا حقيقيا للمنتخب، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على التركيز والجاهزية الكاملة لمواجهة خصم أقوى وأكثر استعدادا.