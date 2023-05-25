بوقري يوقّع عقدا احترافيا مع وفاق سطيف لـ 5 سنوات

قامت إدارة وفاق سطيف بتوقيع عقد احترافي لهداف الفريق لأقل من 17 سنة أسامة بوقري لمدة 5 سنوات.

وأكّدت إدارة وفاق سطيف، أن قيامها بذات الخطوة اتجاه اللاعب المتألق مع الأصاغر، تدخل في إطار السياسة. التي تتبعها إدارة النادي الخاصة.

كما تسعى إدارة الفريق الاحتفاظ بالعصافير النادرة في الأصناف الصغرى وحمايتها من اللعب لصالح فرق أخرى.

يذكر، أن بوقري من مواليد 15 جانفي 2006 ويعتبر أحد اللاعبين الذي يحمل آمال الجماهير السطايفية في اعادة الفريق الأول إلى الواجهة.

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