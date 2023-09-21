بوقزاطة: أول دخول جامعي بصفر ورق.. توظيف أكثر من 10 ألاف أستاذ مساعد

قال مدير التعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة. أن الدخول الجامعي الجديد يأتي في سياق مغاير. يميزه تخلي الجامعة تدريجيا عن النماذج التقليدية لتبني رؤية جديدة. قصد ضمان دور فاعل مولد للثروة يدعم الاقتصاد الوطني.

كما أفاد جمال بوقزاطة خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى. أن المنظومة الجامعية إعتمدت المنهج الجديد وستبدأ ببرمجة الدرس الإفتتاحي. تحت عنوان “جامعة مبتكرة في خدمة جزائر صاعدة. مؤكدا على أن الدور الذي أعطي للجامعة هذه السنة. يتمثل في مساهمتها في المجهود الوطني. من خلال بعث الإبتكار الذي يولد ما يسمى بالمشاريع المبتكرة للشباب والطلاب في شتى المستويات.

وأشار المتحدث. إلى أننا نشهد أول دخول جامعي في تاريخ القطاع بصفر ورق. من خلال الرقمنة الكلية لجميع مراحل عمليات التسجيلات البيداغوجية. إضافة إلى تلقين ثقافة الدفع الإلكتروني لجميع الأطوار في الجامعة. كما أن الدخول الجامعي لهذه السنة يتزامن مع أكبر عملية توظيف شهدها القطاع منذ تاريخه. والمتمثلة في توظيف أكثر من 10 ألاف أستاذ مساعد قسم ب.

كما أضاف بوقزاطة. أن سياق العمل الذي يتميز به الدخول الجامعي لهذه السنة هو تنفيذ مخطط رئيسي للرقمنة. والذي سمح للقطاع بأن ينجز 46 أرضية إلكترونية لفائدة الأسرة الجامعية. وهذا ضمن ما يسمى اليوم بسياسة صفر ورق مما جعل القطاع يقدم نموذجا في استخدام الرقمنة. مشيرا إلى ان الهدف الأساسي من هذا المخطط هو العمل على توفير كل الظروف المريحة لنجاح الطالب و توفير الجو الملائم للأستاذ لأداء مهامه.

وبخصوص تدعيم شبكة المدارس العليا قال المتحدث. أنه تم تدعيم القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله بمدرستين جديدتين في التكنولوجيا والعلوم. بالإضافة كذلك إلى مدرسة وطنية عليا. في الأنظمة المستقلة. إضافة إلى تدعيم منظومة المدارس العليا للأساتذة. بمدرسة عليا للأساتذة في العلوم والتكنولوجيا بسعيدة.

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