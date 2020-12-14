بوقزاطة يكشف تفاصيل تفويج وتقييم الطلبة خلال السنة الجامعية الجديدة

تحدث مدير التكوين بوزارة التعليم العالي، جمال بوقزاطة، عن تفاصيل الدخول الجامعي الجديد، وكذا تفويج وتقييم الطلبة خلال السنة الجامعية الجديدة.

وأكد بوقزاطة، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، إن التنسيق جاري مع المصالح البيداغوجية من أجل إنجاح الدخول الجامعي.

وكشف ذات المتحدث، إن إشارة إنطلاق الموسم الجامعي ستعطى من جامعة المسيلة بحضور الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مضيفا أنه يتوقع أن يستقبل القطاع أكثر من مليون و500 ألف طالب في جميع الأطوار.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن 98 بالمائة من الجامعات أنهت الأعباء البيداغوجية بالنسبة للسنة الجامعية الفارطة.

وبخصوص التفويج، أكد بوقزاطة، أنه أعطى جميع الصلاحيات لرؤساء المؤسسات الجامعية لتفويج الطلبة حسب أعدادهم وحسب توجه الهياكل الجامعية على مستوى الولاية.

مشيرا إلى إن التعليم الحضوري سيخص فقط الوحدات التعليمية الأساسية والوحدات المنهجية، بينما الوحدات الإكتشافية والوحدات الأفقية سيتم ضمانها عن بعد.

وبخصوص عملية تقييم الطلبة، كشف ذات المتحدث، أنه قد تم وضع نص تنظيمي يسير هذه المرحلة الاستثنائية تتماشى مع الظرف الوبائي الذي تمر به المؤسسات الجامعية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه قد تم تسجيل قرابة 800 درس نموذجي يخص السداسي الأول يمكن لطلبة السنة الأولى الإطلاع عليها على مستوى مختلف المواقع الجامعية.

بالإضافة إلى توفير أقراص مضغوطة للطلبة، لتتواصل العملية بالنسبة لسداسي الثاني، وسيتم تعميميها لتمس باقي سنوات التعليم الجامعي، يضيف بوقزاطة.

وطلب بوقزاطة من المشرفين على الإقامات الجامعية العمل بالتنسيق مع المصالح البيداغوجية لمختلف المؤسسات الجامعية من أجل إحترام البروتوكول الصحي.