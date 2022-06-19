بوقزاطة يكشف جديد الدخول الجامعي للناجحين في البكالوريا

كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي البروفيسور جمال بوقزاطة، أنه تم إجراء بعض التعديلات خلال الدخول الجامعي المقبل على بعض التخصصات.

وقال بوقزاطة خلال إستضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الاذاعية الأولى. أن الجديد الذي سيصادفه حاملي شهادة البكالوريا مع الدخول الجامعي المقبل. هو الفصل بين الرياضيات والإعلام الآلي في المدرسة العليا للتكنولوجيات. حيث سيتمكن حاملي البكالوريا التسجيل مباشرة في إحدى الشعبتين.

كما أوضح بوقزاطة، أنه سيتم تسجيل الطلبة مباشرة من السنة الأولى إما في الرياضيات أو العلوم الفيزيائية. بالنسبة للمدرسة العليا للأساتذة في شعبة العلوم الدقيقة.

وفي ذات الصدد، أعلن بوقزاطة عن الإبقاء على المعدل الحسابي الموزون مع توسيعه ليشمل ميادين أخرى على غرار ميدان الرياضيات والاعلام الآلي. مشيرا إلى أنه سيتم الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للذكاء الإصطناعي إنطلاقا من حساب المعدل الموزون، كذلك بالنسبة للتقني رياضي.

وفيما يخص العلوم الطبية، قال ذات المتحدث أنه تم الإبقاء على معدل المشاركة وهو معدل 15 مع احتساب المعدل الموزون.

وكشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة. أنه تم ضبط جميع التدابير الخاصة بالدخول الجامعي المقبل لسنة 2022/2023. التي تسمح لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، بملئ بطاقة الرغبات.

وقال بوقزاطة خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إن التحضيرات للموسم الجامعي الجديد تزامنت مع استكمال السنة الجامعية الحالية التي تتواجد في مرحلة الاختبارات التقييمية للسداسي الثاني”. مشيرا إلى أن العطلة الجامعية ستكون يوم 16 جويلية المقبل. بعد إنعقاد الندوة الوطنية للجامعات بولاية عنابة.

كما أوضح أن “السنة الجامعية الحالية جرت في ظروف جيدة رغم الظروف الإستثنائية التي مرت بها للسنة الثانية على التوالي. بفضل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي والبيداغوجي في إنهاء الموسم الجامعي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور