بوقلقال يفند تصريحات حركابي ويعتذر من زطشي !

تقدم رئيس فريق أولمبي المدية محفوظ بوقلقال بإعتذارات رسمية، لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، مفندا التصريحات التي أدلى بها المدرب المساعد كمال حركابي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق أولمبي المدية بيانا يتضمن إعتذارا رسميا لرئيس الفاف خير الدين زطشي جاء فيها ما يلي:

“عقب التصريح الذي أدلى به شخص غير رسمي بعد المباراة التي جمعت أولمبي المدية أمام ضيفه شباب بلوزداد أمس السبت بملعب الإمام إلياس.”

“رئيس مجلس إدارة فريق أولمبي المدية السيد محفوظ بوقلقال يتبرئ من هذا التصريح شكلا ومضمونا، الذي تطرق فيه صاحبه إلى المساس بأخلاقيات رياضة كرة القدم ومسؤوليها.”

“وعلى هذا فإن إدارة الفريق مرة أخرى تندد بهذا التصريح وتأكد أنه لا يصل لها من قريب ولا من بعيد، كون الشخص لا يشغل منصب رسمي في فريق أولمبي المدية.”

“ونتقدم بإعتذار رسمي إلى كل الأطراف التي ظنت أن هذا التصريح يمس بشخصها، والذي لا يعمس شيم وتقاليد مسؤولي فريق أولمبي المدية.”