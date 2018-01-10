بوقلمونة:”سعيدا بهدفي الأول مع المنتخب الوطني”

أبدى مُهاجم “إتحاد بلعباس” “الحبيب بوقلمونة” سعادته البالغة بعد تسجيله لأولى أهدافه مع المنتخب الوطني المحلي أمسية اليوم الأربعاء.

وقال رأس الحربة الجديد للخضر في إتصال هاتفي من تونس لموقع “النهار أونلاين” بعد نهاية اللقاء الذي إنتهى برباعية لهدف.

“أنا سعيد بتوقيعي الهدف الأول لي بقميص المنتخب في أول مُشاركة لي.. أشكر ماجر الذي منحني الثقة وإستدعاني إلى الخضر”.

وأضاف صاحبُ الهدف الرابع في لقاء اليوم الودي الذي جمع المنتخب الوطني المحلي بمنتخب رواندا المحلي بملعب المنزه الأولمبي.

“فوز اليوم يمنحنا الثقة للمستقبل وهدفي هو بداية جيدة لمشواري مع المحليين خاصة وأن طموحي يبقى الإلتحاق بالمنتخب الأول”.