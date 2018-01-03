بوقلمونة:”فخورا بإستدعائي للمنتخب الوطني”

عبر مُهاجم فريق “إتحاد بلعباس” “الحبيب بوقلمونة” عن فخره الشديد بإستدعائه لأول مرة في مشواره لتقمص ألوان المُنتخب الوطني للمحليين.

وقال إبن مدينة غليزان في إتصال هاتفي بموقع “النهار أونلاين” سهرة اليوم الأربعاء.

“أشعر بسعادة بالغة بعد إستدعائي من طرف ماجر للدخول في تربص مع المُنتخب الوطني المحلي”.

وأضاف بوقلمونة:”إرتداء قميص الخضر حُلم لطالما راودني منذ الصغر وأنا أنتظر بفارغ الصبر موعد إلتحاقي بمركز سيدي موسى”.

وأكد مُهاجم “إتحاد الحراش” السابق أنه يتمنى تقديم الإضافة للمُنتخب المحلي ولما لا الإلتحاق بالمنتخب الوطني الأول.

وكان الناخب الوطني “رابح ماجر” قد أعلن اليوم الأربعاء عن قائمة اللاعبين المحليين المعنيين بمواجهة رواندا بتونس يوم 9 جانفي.