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بوقلمونة: “الخسارة كانت قاسية بالنسبة لنا”

الرياضة
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بوقلمونة: “الخسارة كانت قاسية بالنسبة لنا”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر مهاجم وفاق سطيف، لحبيب بوقلمونة، عن أسفه للخسارة التي مني بها فريقه، أمام اتحاد العاصمة، بالنظر لمردودهم في هذه المواجهة.

وصرح لحبيب بوقلمونة، في هذا الخصوصـ لتلفزيون “النهار”: “خسارة هذه المباراة، أشعرت بالحزن، نحن كلاعبين، بالنظر للمجهودات التي بذلناها”.

وأضاف مهاجم الوفاق: “تلقينا هدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق ضربة حرة، لكن علينا تقبل ذلك، بالنظر للمشاكل التي نمر بها”.

وختم لحبيب بوقلمونة تصريحه: “أشكر زملائي على آدائهم الذي يبشر بقادم أفضل، لازال ينتظرنا عمل كبير، لتصحيح أخطائنا”.


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