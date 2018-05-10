بوقلمونة: “لو منحنا الحكم ركلة الجزاء لإنقلبت معطيات المباراة”

أعرب مهاجم المنتخب الوطني، لحبيب بوقلمونة، عن أسفه الشديد عقب الهزيمة التي تعرض لها الخضر في المباراة الودية أمام المنتخب السعودي أمس الأربعاء بنتيجة 2-0.

وتحجج لاعب إتحاد بلعباس “بوقلمونة” بصفة اللاعب المحلي مقارنة بالمنتخب السعودي الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 المزمع إقامتها بروسيا.

وصرح بوقلمونة لتلفزيون النهار فور وصوله إلى مطار هواري بومدين قائلا:

“يجب أن لا ننسى أننا منتخب محلي عكس المنتخب السعودي الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، وإن شاء الله بالإنسجام بيننا سيكون منتخبنا أقوى”.

وانتقد بوقلمونة الحكم الإسباني الذي أدار المباراة قائلا:

” لو منحنا حكم المباراة ركلة الجزاء بعد التدخل القوي على بلخير لإنقلبت مجريات المباراة”.

وأضاف: “الأعوام الماضية اللاعب المحلي لم يكن موجودا، هذه المرة قدموا لنا الفرصة ويجب أن نستغلها جيدا”.