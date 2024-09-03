بوكاري لاعب غينيا الاستوائية: “جئنا إلى هنا لمحاولة الفوز على الجزائر”

اعترف متوسط ميدان منتخب غينيا الاستوائية، بوكاري إينيمي سانتياغو، بصعوبة المواجهة التي ستجمعهم بالخضر، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وحلّ اليوم الثلاثاء، وفد منتخب غينيا الاستوائية، بمطار هواري بومدين، تحسبا للمواجهة المقررة هذا الخميس، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

وفي تصريحات خص بها “النهار تي في” قال لاعب فيسكوف التشيكي: “حاليا نعلم أن اللقاء لن يكون سهلا، لأن الجزائر تملك منتخبا كبيرا، يضم في صفوفه لاعبين من المستوى العالي”.

قبل أن خريج مدرسة نادي نانت الفرنسي: “جئنا إلى هنا من أجل المحاولة.. بكل احترام سنحاول تقديم كرة مختلفة لنكون في مستوى الجزائر”.

وختم ذات المتحدث:” في كرة القدم، لا يمكن أن تعرف من الذي سيفوز. وأقول إن الفريق الذي يكون الأفضل فوق أرضية الميدان هو من سيحقق النقاط الثلاث”.