بوكرشاوي: “ضيعنا فرصا كثيرة وغياب راموفيتش أثر علينا”

تحسر متوسط ميدان نادي شباب بلوزداد، بلال بوكرشاوي، على الهزيمة التي مُني بها الفريق أمس الجمعة، على يد ضيفه الزمالك المصري، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتعرضت “السياربي” لهزيمة قاسية بهدف من دون مقابل. على أرضية ميدان “نيلسون مانديلا” ببراقي. قلصت من حظوظها في بلوغ النهائي. قبل موقعة القاهرة المقررة الجمعة القادمة.

وقال بوكرشاوي، في تصريحات بعد اللقاء: “كنا قادرين على العودة في المباراة بعد هدف الزمالك. ولكن الحظ لم يكن إلى جانبنا. وسنذهب إلى القاهرة لتقديم كل شيء والعودة بنتيجة ايجابية.

وواصل لاعب الشباب: “ضيّعنا فرصا كثيرة، الكرة لم ترد الدخول.. مثلما قلت في لقاء العودة سنعمل على التدارك وتحقيق نتيجة ايجابية”.

وعلى صعيد آخر، وجّه بوكرشاوي، شكرا خاصا للجمهور البلوزدادي. الذي سجل حضورا مميزا في مدرجات “مانديلا” وقدم الدعم اللازم للتشكيلة، مؤكدا أن الفريق معتاد على اللقاءات الصعبة ولا خوف عليه في القاهرة.

وفي ختام تصريحاته سُئل بوكرشاوي، إن كان اللاعبون قد تأثروا بغياب المدرب الرئيسي سيد راموفيتش. الذي أوقفته الإدارة لأسباب انضباطية، ورد: “يمكن قول ذلك”.