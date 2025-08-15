بوكرشاوي: “نستهدف بلوغ أبعد حد في بطولة “الشان” لإسعاد الشعب الجزائري”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعب المنتخب الوطني للمحليين بلال بوكرشاوي، طموحه الكبير في بطولة “الشان” الجارية حاليا، بتأكيد رغبتهم في التتويج باللقب.
وصرح بوكرشاوي، قبل مواجهة منتخحب غينيا: “حضرنا طيلة أسبوع كامل من أجل تقديم مباراة جيدة في مواجهة منتنخب غينيا”.
كما أضاف: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا ضد غينيا، بهدف حصد النقاط الثلاث، والتي تسمح لنا بخوض مباراتنا الرابعة بكل أريحية”.
وتابع بلال بوكرشاوي: “نطمح للذهاب إلى أبعد حد في بطولة “الشان”، ولم لا التتويج باللقب، لاسعاد الشعب الجزائري”.
رابط دائم : https://nhar.tv/NoLRb