بوكروشة: “نطالب بتغييرات جذرية في إدارة شباب بلوزداد”

طالب رئيس النادي الهاوي لشباب بلوزداد، بوعلام بوكروش، بتغييرات جذرية على مستوى إدارة الفريق، بعد الاقصاء من رابطة أبطال إفريقيا.

وقال بوكروشة، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “قلنا منذ مدة بأننا نطالب بتغيير جذري على مستوى إدارة الفريق”.

كما أضاف: “لو تم استقبالنا من طرف مسؤول مجمع مادار، مثلما طالبنا به قبل أسبوع، للحديث عن وضعية الفريق، لتفادينا الحديث للصحافة”.

وتابع رئيس النادي الهاوي لشباب بلوزداد بوعلام بوكروشة: “من حق أنصار شباب بلوزداد، ابداء غضبهم عن الوضعية الحالية”.

يذكر أن النادي النادي الهاوي لشباب بلوزداد، كان قد أصدر بيان رسمي، انتقد من خلاله الإدارة الحالية للفريق، وطالب بالتغيير.