بوكرومة:”إتحاد خنشلة ستكون خير ممثل لمنطقة الأوراس في المحترف الأول”

كشف. رئيس إتحاد خنشلة. بوكرومة وليد. عن عزم فريقه مواصلة التألق. بعد تكريم رئيس الجمهورية لفريقه اليوم.ووجه رسالة لأنصار فريقه.

وصرح بوكرومة، لقناة النهار، اليوم السبت، على هامش تكريم فريقه في المركز الدولي للمؤتمرات،:”

ممتننين لهذا التكريم من طرف رئيس الجمهورية، وان شاء الله هذا التكريم يمنحنا الدافع لبذل المزيد من المجهودات”.

وأضاف المتحدث:”نشكر الطاقم الإداري، واللاعبين على هذا الإنجاز، وان شاء الله نشرف ولاية خنشلة ومنطقة الأوراس”.

وأردف بوكرومة:”:”لن نبيع الأوهام لأنصارنا، وسنرى للأمام في أول موسم في المحترف الأول، سنكتشف المستوى، ولن نكون في ثوب الضحية”.

كما ختم رئيس إتحاد خنشلة بوكرومة حديثه:”نشكر أنصارنا اللذين ساندونا طيلة الموسم على ثقتهم فينا، وأشكر عائلتي التي لم أمنحها وقتي”.