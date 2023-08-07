بوكرومة: “إتفقنا مع مدرب تونسي للإشراف على اتحاد خنشلة”

كشف رئيس اتحاد خنسلة، وليد بوكرومة، عن حسمه صفقة المدرب الجديد للفريق، من خلال توصله لاتفاق نهائي مع مدرب تونسي.

وصرح بوكرومة، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “نعمل على اتمام آخر الإجراءات للتعاقد مع مدرب تونسي”.

كما أضاف: “المدرب الذي سنتعاقد معه سبق له العمل في البطولة الوطنية، ويملك قدرات تيمح للفريق بالتقدم مستقبلا”.

يذكر أن فريق اتحاد خنشلة، أنهى المسوم الماضي في المركز الثامن من ترتيب البطولة المحترفة برصيد 42 نقطة.