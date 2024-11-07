بوكرومة: “اتصالات الجزائر شركة ممولة وليست مالكة لاتحاد خنشلة”

أوضح رئيس اتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، بأن شركة اتصالات الجزائر، تعتبر ممول للفريق، وليست مالكة للنادي، مؤكدا في ذات الوقت تواجد الفريق في أريحية مادية.

وصرح بوكرومة، في ندوة صحفية: “لحد الآن شركة اتصالات الجزائر، هي شركة ممولة للفريق فقط، وليست مالكة للنادي”.

كما أضاف: “في المواسم الماضي كنا نتلقى أموال أكثر من شركة “كوسيدار”، والموسم الحالي هو موسم انتقالي بالنسبة لنا، تحضيرا للمواسم المقبلة”.

وتابع وليد بوكرومة: “الفريق حاليا في وضعية مادية مريحة، ولا يملك مشاكل مالية بتاتا، بفضل دعم شركة اتصالات الجزائر، والنادي لا يملك أي دين”.