بوكرومة: “اتصالات الجزائر ليست مالكاً لاتحاد خنشلة، ولم نتفاوض مع المدرب حجار”

عقد رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية، لتوضيح العديد من الأمور المتعلقة بفريقه في الفترة الحالية.

وصرّح وليد بوكرومة، لوسائل الإعلام، خلال الندوة التي عقدها بمقر النادي: “تم فسخ عقد المدرب السابق، حاتم الميساوي، بالتراضي، ونحن بصدد التفاوض مع عدة مدربين”.

وأضاف المتحدث: “على الأنصار الصبر، لأننا نعمل على تفادي أخطاء الموسم الماضي بإقالة أربعة مدربين. وسنعيّن مدرباً جديداً للفريق بعد مباراة شباب قسنطينة”.

كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، أن المدرب الجديد للفريق سيكون أجنبيا. و لم يتم بتاتا التفاوض مع المدرب، شريف حجار، لتولي قيادة العارضة الفنية لفريقه.

وأوضح: “شركة اتصالات الجزائر لحد الآن هي ممول للنادي، وليست مالكا للأسهم، والدعم الذي كنا نتلقاه من شركة كوسيكدار أكثر بكثير من اتصالات الجزائر”.

كما أشار بوكرومة، في حديثه، إلى أن فريقه لا يواجه أي أزمات مادية حاليا. فهو بصدد إجتياز مرحلة انتقالية فقط، تحضيراً لتكون شركة “اتصالات الجزائر” مالكاً جديدا للنادي.