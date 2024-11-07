بوكرومة: “نحن في مفاوضات مع عدة مدربين لتولي العارضة الفنية لاتحاد خنشلة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس اتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، دخول إدارة النادي في مفاوضات مع عدة مدربين، لتولي العارض الفنية للفريق.
وصرح بوكرومة، في ندوى صحفية: “كان اتفاق ودي بين ادارة الفريق، والمدرب السابق حاتم المساوي، لفسخ العقد بالتراضي، بسبب النتائج الغير مرضية”.
كما أضاف: “إدارة الفريق ترفض التسرع في اختيار المدرب الجديد، لتفادي تكرار أخطاء الموسم الماضي، ونحن حاليا في مفاوضات مع عدة مدربين”.
وتابع وليد بوكرومة: “البطولة الوطنية حاليا خالية تقريبا من الأسماء الجزائرية التي يمكننا توكيلها مهمة التواجد على رأس العارضة الفنية للفريق”.
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