إعــــلانات
الرياضة

بوكرومة: “نحن في مفاوضات مع عدة مدربين لتولي العارضة الفنية لاتحاد خنشلة”

بقلم كريم تيغرمت
بوكرومة: “نحن في مفاوضات مع عدة مدربين لتولي العارضة الفنية لاتحاد خنشلة”
  • 27
  • 0

أكد رئيس اتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، دخول إدارة النادي في مفاوضات مع عدة مدربين، لتولي العارض الفنية للفريق.

وصرح بوكرومة، في ندوى صحفية: “كان اتفاق ودي بين ادارة الفريق، والمدرب السابق حاتم المساوي، لفسخ العقد بالتراضي، بسبب النتائج الغير مرضية”.

كما أضاف: “إدارة الفريق ترفض التسرع في اختيار المدرب الجديد، لتفادي تكرار أخطاء الموسم الماضي، ونحن حاليا في مفاوضات مع عدة مدربين”.

وتابع وليد بوكرومة: “البطولة الوطنية حاليا خالية تقريبا من الأسماء الجزائرية التي يمكننا توكيلها مهمة التواجد على رأس العارضة الفنية للفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/gMYrz
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر