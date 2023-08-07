بوكرومة يعلن استقالته من رئاسة فريق اتحاد خنشلة
بقلم كريم تيغرمت
أعلن رئيس اتحاد خنسلة، وليد بوكرومة، استقالته من رئاسة الفريق، بعد ثمانية سنوات قضاها على رأس النادي.
وصرح بوكرومة، لتلفزيون “النهار”: “تعبت خلال السنوات الثمانية التي ترأست فيها فريق اتحاد خنشلة، بسبب الضغوطات الكبيرة”
كما أضاف: “قدمت أفضل ما لدي خلال السنوات الماضية، وحاليا لست قادرا على تقديم الإضافة لذا فضلت الاستقالة من منصبي كمدير عام للشركة، لكني باق كعضو”.
وتابع وليد بوكرومة: “الفريق حاليا يتواجد في وضعية مريحة من جميع النواحي، احتفظنا بـ13 لاعبا، وحسمنا صفقة المدرب بنسبة كبيرة”.
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