بوكرومة يعلن استقالته من رئاسة فريق اتحاد خنشلة

أعلن رئيس اتحاد خنسلة، وليد بوكرومة، استقالته من رئاسة الفريق، بعد ثمانية سنوات قضاها على رأس النادي.

وصرح بوكرومة، لتلفزيون “النهار”: “تعبت خلال السنوات الثمانية التي ترأست فيها فريق اتحاد خنشلة، بسبب الضغوطات الكبيرة”

كما أضاف: “قدمت أفضل ما لدي خلال السنوات الماضية، وحاليا لست قادرا على تقديم الإضافة لذا فضلت الاستقالة من منصبي كمدير عام للشركة، لكني باق كعضو”.

وتابع وليد بوكرومة: “الفريق حاليا يتواجد في وضعية مريحة من جميع النواحي، احتفظنا بـ13 لاعبا، وحسمنا صفقة المدرب بنسبة كبيرة”.