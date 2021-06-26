بوكريشة عن توزيع المياه.. لا يمكن وضع برنامج حسب رغبات المواطن وهذه هي الحلول

قال مدير الموارد المائية لولاية الجزائر، كمال بوكريشة، إنه لا يمكن وضع برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب، حسب رغبات المواطن. وإنّما –يوضح المتحدث-، البرنامج تم تحديده حسب الإمكانيات المائية والخزانات المتوفرة في الجزائر.

وأضاف بوكريشة في تصريحات صحافية، أن عملية انطلاق البرنامج بدأت على أحسن ما يرام في أول يوم. مشيرا أن برنامج توزيع المياه سيكون متواصلا إلى غاية تحسن الوضعية الحالية للبلاد التي تعرف أزمة جفاف منذ 3 سنوات.

وعن الحلول التي سطّرتها السلطات المعنية، أفاد أنها تقوم حاليا بإنشاء عديد من الآبار في ختلف المناطق. وهذا على غرار، شاطئ النخيل، قورصو، وغيرها.

ومن جهته، أعلن بالسياق ذاته، والي العاصمة يوسف شرفة، عن تسطير إستراتيجية على المدى المتوسط عبر انجاز 51 بئر عميق. حيث ينتج 50 ألف متر مكعب، هي الآن بطور الانجاز وتدخل حيز الخدمة نهاية هذا الشهر وكحد أقصى منتصف جويلية.