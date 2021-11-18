بوكواسة حكما لقمة الجولة الرابعة من البطولة

عينت الرابطة المحترفة لكرة القدم، الحكم إلياس بوكواسة، لإدارة قمة الجولة الرابعة من البطولة المحترفة، بين مولودية وهران، ووفاق سطيف.

وسيدير الحكم بوكواسة، هذه المواجهة، بمساعدة كل من عبان، كمساعد أول، وسليماني، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لزرهوني كحكم رابع.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة يوم غد الجمعة، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بملعب “الشهيد أحمد زبانة”.

كما جاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي:

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap