بوكواسة حكما لكلاسيكو اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل

عينت لجنة التحكيم، الحكم لطفي بوكواسة، لإدارة المباراة المتأخرة التي تجمع فريق اتحاد العاصمة، بالضيف شبيبة القبائل.

وسيدير الحكم بوكواسة هذا الكلاسيكو، بمساعد كل من عبان، مساعد أول، ريموش، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لبلكبير حكم رابع.

كما تم تعيين الحكم بن شهيدة، لإدارة المباراة المتأخر الثانية، والتي تجمع نادي بارادو بشباب قسنطينة، بمساعدة الثنائي مصباح وبغدود.

ومن المقرر أن تلعب هاتين المبارتين المتأخرتين، يوم غد الخميس، انطلاقا من الساعة السادسة مساءً.

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