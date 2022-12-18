بوكواسة حكما للداربي العاصيمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

عينت لجنة التحكيم، الحكم لطفي بوكواسة، لإدارة مباراة الداربي العاصيمي، الذي سيجمع مولودية، واتحاد العاصمة.

وسيدير الحكم لطفي بوكواسة، هذه القمة المرتقبة هذا اللاثاء، بمساعدة كل من سراج، مساعد أول، عبان، وبن براهم كحكم رابع.

وتدخل هذه المباراة المقررة بملعب “5 جويلية”، ضمن تسوية رزنامة الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.

كما كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، باقي تعيينات حكام المباريات المتأخرة، والتي جاءت على النحو التالي: