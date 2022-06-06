بوكواسة حكما لمباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

عينت لحنة التحكيم الحكم لطفي بوكواسة، لإدارة المباراة المتأخرة التي ستجمع اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد.

وسيدير الحكم بوواسة هذه المواجهة، بمساعدة كل من عبان، مساعد أول، ريموش، حكم مساعد ثاني، وبن واضح حكما رابعا.

كما أختير ثلاثي التحكيم بوخالفة، حالم، وصحبي، لإدارة المباراة المتأخرة الثانية التي ستجمع وفاق سطيف، ونادي بارادو.

يذكر أن هاتين المبارتين تدخلان، ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ27 من البطولة الوطنية المحترفة.