بوكواسة حكما لمباراة افتتاح الألعاب الإفريقية

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكم الجزائري لطفي بكواسة، لإدارة المباراة التي ستجمع اليوم الجمعة منتخبي غانا والكونغو، ضمن افتتاح بطولة كرة القدم في الألعاب الإفريقية.

وسيدير بوكواسة، اللقاء المرتقب بداية من الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش. على أرضية ميدان “ملعب أكرا الرياضي” بغانا، بمساعدة كل من البوروندي رينوفات بيزوموريمي والتونسي يوسف جامي. بينما سيكون الجيبوتي صدام حسين منصوري حكما رابعا.

للإشارة ستقام نسخة 2023 من الألعاب الإفريقية. المؤجلة إلى 2024، في الفترة الممتدة من 8 إلى 23 مارس 2024 في غانا، وستكون فيها منافسة كرة القدم خاصة بمنتخبات أقل من 20 سنة.