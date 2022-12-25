بوكواسة وعباس لتمثيل الصافرة الجزائرية في “الشان”

اختار الاتحاجد الإفريقي لكرة القدم، حكمين جزائريين، ضمن الأطقم المعنية بإدارة مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين”الشان”، المقررة بالجزائر.

وكشفت الكاف، عن توجيهها الدعوة لكل من لطفي بوكواسية، والحكم المساعد عباس أكرم، لإدارة مباريات “الشان”.

كما ثنائي التحكسم الجزائري السابق ذكره، ضمن قائمة ضمت 24 حكم ساحة، و25 حكم مساعد، معنيا بمنافسة بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

ومن جهت أخرى شهدت هذه القائمة الخاصة بالحكام، غياب الحكام الأفارقة دوي الخبرة، على غرار غربال، وغوميز، وغيرهم.