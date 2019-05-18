بوكواسة ينضم لقائمة الحكام الدوليين الجزائريين لسنة 2019

تواجد الحكم الجزائري إلياس بوكواسة، ضمن قائمة الحكام الدوليين الجزائريين 2019، المعلن عنها من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتواجد إلياس بوكواسة، ضمن هذه القائمة، إلى جانب 7 حكام رئيسيين، و7 حكام مساعدين، حسب ما كشفت عنه الهيئة الدولية للعبة.

وتواجد في قائمة الحكام الدوليين الرئيسين كل من: مهدي عبيد شارف، عبد الرزاق أعراب، لطفي بوكواسة، لحلو بن براهم، ومصطفى غربال.

وفيما يخص قائمة الحكام الدوليين المساعدين فضمت: عبد الحق آيتشعلي، بونوة، الحملاوي، قوراري، عبد الله، سراج، وزرهوني.

وعند السيدات، ضمت قائمة الحكمات الدوليات كل من: لامية عثمان، مصطفاوي محجوبة، كحكمات رئيسيات، وحنان الغالي، أسماء فريال وهاب، كحكمتين مساعدتين.