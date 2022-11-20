بولاية: “أرشح هذه المنتخبات العربية للتألق في مونديال قطر”

تحدث فريد بولاية، عن المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر، مبرزا تكنهاته بخصوص المنتخبات التي يتوقع تألقها.

وصرح بولاية، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “من بين المنتخبات العربية الأربعة المتأهلة، أرشح المغرب، وقطر للتألق في هذا المونديال”.

كما اوضح الدولي الجزائري: “منتخبي قطر، والمغرب أقوى قليلا من المنتخبين الآخرين في هذا المونديال”.

وأردف: “يوجد عدة لاعبين عرب مميزين جدا في هذا المونديال، على غرار زياش، حكيمي، بوفال، الخزري، والمساكني، وأتوقع تألقهم”.

وأضاف: “قطر والسعودية، أيضا لديهم لاعبون قادرون على أن يشكلوا مفاجأة سارة وهو ما أتمناه لهم”.

وتابع فريد بولاية: “أتمنى تأهل المنتخبات العربية للدور الثاني، وبلوع أبعد نقطة ممكنة في هذا المونديال”.