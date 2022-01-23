بولاية أساسيا رفقة ميتز في مواجهة عطال وبوداوي

سجل الدولي الجزائري فريد بولاية، عودته للتشكيلة الأساسية لناديه ميتز، بمناسبة المواجهة التي تجمعهم اليو الأحد بنادي نيس.

وكشف ناي ميتز، هبر حسابه الر سمي، عن التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بولاية.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، للتشكيلة الأساسية لنادي ميتز، مباشرة بعد عودته من الكاميرون، أين شارك رفقة الخضر في نهائيات كان 2021

يذكر أن فريد بولاية، سيواجه في مباراة اليوم الأحد، موانيه يوسف عطال، وهشام بوداوي، من ناي نيس.

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