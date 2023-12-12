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الرياضة

بولاية الأفضل في قطر شهري أكتوبر ونوفمبر

بقلم محمد لمين صحراوي
بولاية الأفضل في قطر شهري أكتوبر ونوفمبر
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توّج الدولي الجزائري، ولاعب نادي الغرافة القطري، فريد بولاية، بجائزة أفضل لاعب في دوري “إكسبو” لشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأعلنت مؤسسة دوري “نجوم قطر” اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” عن تتويج لاعب ميتز الفرنسي السابق. فريد بولاية، بجائرة الأفضل لشهرين أكتوبر ونوفمبر على التوالي.

وأرفق حساب دوري “إكسبو” تغريدته بعبارة: “متخصص بالأهداف الحاسمة”.

ويقدم صاحب الـ 30 ربيعا، مستويات قوية في الموسم الحالي، رفقة الغرافة. الذي لعب معه 11 مباراة جميعها كأساسي، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصنع 5 أخرى، كما اختير في 3 مناسبات ضمن التشكيلة المثالية.

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