بولاية: “حزين لاقصائنا من المونديال وعلينا أن نرفع رأسنا سريعا”

عاد الدولي الجزائري فريد بولاية، للحديث عن مونديال قطر، مجددا أسفه الشديد لغياب الخضر عن هذه الطبعة.

وصرح بولاية، في حوار حصري لموقع “العربي”: “جميعنا نشعر بالحزن الشديد لاقصاء منتخبنا الجزائري من المونديال”.

كما أضاف: “بما أن منافسات أخرى تنتظرنا، علينا أن نرفع رأسنا سريعا، ونحاول التأهل لجميع المنافسات المقبلة”.

وتابع فريد بولاية: “أكيد أن كأس العالم ستكون رائعة بقطر، بعد نجاح كأس العرب، أتوقع أن التنظيم سيكون أفضل في المونديال”.