بولاية: “سأقدم أفضل ما لدي لمساعدة ميتز على ضمان البقاء”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، فريد بولاية، عزمه على مساعدة ناديه ميتز، لضمان البقاء هذا الموسم ضمن حضيرة الكبار في الدوري الفرنسي.
وصرح بولاية، اليوم الأربعاء، خلال نودة صحفية: “نملك لاعبين جيدين في الفريق، علينا فقط تجاوز نقض الثقة الذي نعاني منه”.
كما أضاف: “سأقدم أفضل ما لدي إلى غاية نهاية الموسم، من أجل مساعدة ميتز على ضمان البقاء هذا الموسم”.
وبخصوص مستقبلة، أوضح فريد بولاية: “أنا مستعد لدراسة جميع العروض، لكن الأولوية حاليا لضمان البقاء”.
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