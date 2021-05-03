بولاية ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ35 من الليغ1

تواجد الدولي الجزائري فريد بولاية نجم نادي ميتز، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.

وكشف موقع “صوفا سكور”، عن تشكيلته الأساسية الخاصة بهذه الجولة من الليغ1، والتي ضمت اسم فريد بولاية، الذي تحصل على تنقيط 8/10.

ويأتي هذا بعدما قاد الدولي الجزائري، فريقه ميتز، لفوز كبير بخماسية كاملة مقابل هدف وحيد، أمام المُضيف ديجون، بفضل تمريرتين حاسمتين في الدقيقتين الـ82 والـ85.

يذكر أن فريد ب ولاية، خاض هذا الموسم رفقة ناديه ميتز، 31 مُباراة في الليغ 1 سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.