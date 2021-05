بولاية ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ35 من الليغ1

وكشف موقع “صوفا سكور”، عن تشكيلته الأساسية الخاصة بهذه الجولة من الليغ1، والتي ضمت اسم فريد بولاية، الذي تحصل على تنقيط 8/10.

ويأتي هذا بعدما قاد الدولي الجزائري، فريقه ميتز، لفوز كبير بخماسية كاملة مقابل هدف وحيد، أمام المُضيف ديجون، بفضل تمريرتين حاسمتين في الدقيقتين الـ82 والـ85.

يذكر أن فريد ب ولاية، خاض هذا الموسم رفقة ناديه ميتز، 31 مُباراة في الليغ 1 سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

🇫🇷 | Team of the Week

Ligue 1's Round 35 wrapped up yesterday night, so it's time for our new highest-rated XI! 👇

Metz's big 5:1 win over Dijon means they lead the way with 3 players featured in our team, while Neymar and Memphis Depay share our Player of the Week award! 🌟 pic.twitter.com/ZSlJC5d6VJ

— SofaScore (@SofaScoreINT) May 3, 2021