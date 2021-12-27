بولاية مرشح لجائزة لاعب الشهر في ميتز

أختير الدولي الجزائري، فريد بولاية، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الشهر في ناديه ميتز الفرنسي.

وكشفت إدارة نادي ميتز، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر، والتي ضمت اسم بولاية.

كما ينافس الدولي الجزائري على هذه الجائزة، أربعة لاعبين من زملائه في الفريق، يتعلق الأمر بكل من كيليارد، نيكولاس، وتراوري.

يذكر أن فريد بولاية، شارك هذا الموسم في معظم مباريات فريقه ميتز، وبصم على مردود كبير، خاصة شهر ديسمبر الجاري.